Habertürk TV'nin uzun zamandır boş olan Genel Yayın Yönetmenliği pozisyonuna, deneyimli gazeteci Mehmet Akif Ersoy getirildi. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, bu atamayı duyurdu. Tekdağ, Ersoy'un Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevine atanmasını onayladığını belirtti ve Ersoy'a yeni görevinde başarılar diledi.

Habertürk'ün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ise, “Habertürk TV’nin anahaber sunucusu ve programcısı, deneyimli haberci Mehmet Akif Ersoy, TV’nin Genel Yayın Yönetmenliğine atanmıştır” ifadesine yer verildi.

MEHMET AKİF ERSOY'UN KARİYER YOLCULUĞU

1985 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, eğitimine İstanbul'da başladı ve İstanbul Üniversitesi'nde devam etti. 2009 yılında medya kariyerine 6 News televizyon kanalında muhabir olarak adım atan Ersoy, kısa sürede TRT'ye geçti. 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi ve 2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi pek çok bölgede TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı.

Ersoy, 2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi olarak göreve başladı ve 2013 yılında TRT ARAPÇA Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi. 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı ve 2016'da Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'nin sonlarında Habertürk Televizyonu ile anlaşarak, medya kariyerine burada devam etmeye başladı.