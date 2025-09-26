Magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller, saç köklerini besleyerek dökülmeleri azaltabiliyor. Bu özellik, saçın daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı oluyor.

Saçını Uzatmak İsteyenler Dikkat

Maden suyu saç derisini dengeleyerek kepek oluşumunu azaltıyor.

Düzenli kullanıldığında saç derisinin daha sağlıklı kalmasını destekliyor.

Saçı Besliyor

Kan dolaşımını artırıcı etkisiyle saç köklerinin beslenmesine katkı sağlıyor.

Bu da saçın daha hızlı ve güçlü şekilde uzamasına yardımcı oluyor.

Daha Dolgun Saçlar

Özellikle ince telli saçlarda dolgunluk sağlıyor.

Doğal bir hacim kazandırarak saçların daha yoğun görünmesine olanak tanıyor.