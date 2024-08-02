Medine Sayan’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Medine Sayan kimdir? İşte detaylar…

TikTok'ta çektiği videolarla sürekli gündemde olan ve son günlerde ameliyat olduğu bilinen sosyal medya fenomeni Medine Sayan'ın ne ameliyatı olduğu merak konusu oldu. Peki, Medine Sayan ne ameliyatı oldu?

MEDİNE SAYAN NE AMELİYATI GEÇİRDİ?

TikTok'ta çektiği videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Medine Sayan, son günlerde ameliyat olmasıyla dikkat çekti.

Ne ameliyatı olduğu herkes tarafından büyük bir merakla takip edilen Medine Sayan, ameliyat öncesi ve sonrası paylaştığı videolarla gündemde kalmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da yaşayan Medine Sayan'ın Maretoaux-Lamy hastası (MPS Tip 6) olduğu biliniyor ve 104 santimetre boyundaki fenomenin ilik ameliyatı olduğu iddiaları dolaşıyor.