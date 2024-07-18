Mecnun Otyakmaz’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Mecnun Otyakmaz kimdir? İşte detaylar…

TFF başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde bulunan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

MECNUN OTYAKMAZ KİMDİR?

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 10 Şubat 1965'te Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Ortaköy köyünde doğdu. Şu anda 59 yaşında olan Otyakmaz, eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. 2001-02 sezonunda Sivasspor'da genel koordinatör olarak göreve başlayan Otyakmaz, sırasıyla yönetici, başkan yardımcısı ve kulüp başkanı olarak görev aldı. 29 Mayıs 2004'ten bu yana Sivasspor'un başkanlığını sürdürüyor. Mecnun Otyakmaz dönemi, Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği dönem olarak da bilinir.

"FORMALARI ÇIKARACAĞIZ"

TFF Başkanvekili adayı olan Mecnun Otyakmaz, ODA TV'ye yaptığı açıklamada, "Kulüp başkanıyken, kulüplerimizin hakkını yedirmemek adına söylenen sözler olabilir. Eğer seçilebilirsek hepimiz tuttuğumuz takımların formalarını çıkarıp Türk Milli takımının formasını giyeceğimizden ve tüm takımlara aynı mesafede olacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.