Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 1 gündem maddesi görüşüldü.

Gündemin tek maddesinde, Şefaatli’ye bağlı köylerde bulunan sağlık evleri ve ocakları ile ilçe merkezindeki Aile Toplum Sağlığı Merkezlerinin genel durumları hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Komisyon Başkanı İbrahim Dıvrak şunları söyledi: “Şefaatli ilçesi Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Kuzayca, Paşaköy ve Sarıkent köylerinde sağlık evlerinin bulunduğu, Kuzayca sağlık evi Kuzayca köyü içerisinde her kesin rahatlıkla hizmet aldığı yer olup, sağlık evinde bir adet ebenin görev yaptığı, genel olarak tansiyon, şeker ölçümü pansuman ve ufak çaptaki tıbbi hizmetin sunulduğu, sağlık evinin genel durumunun iyi olduğu, bahçe duvarının muhtelif yerlerinde yıkılma olduğu ve bahçe kapısının arızalı olduğunda bakım ve onarıma ihtiyaç duyulduğu, sağlık evinin 4 adet lojman olduğu ancak kullanılmadığı, Sarıkent Sağlık Evi, Sarıkent köyü içerisinde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve hizmet alabileceği bir konumda olduğu, sağlık evi binası iki katlı olup alt kat sağlık evi, üst kat iki daire lojman olarak inşa edildiği, lojmanın birinde sağlık personelin ikamet ettiği, diğerinin boş olduğu, sağlık evinde 1 adet ebe personel ile hizmet verildiği, genel olarak tansiyon, şeker ölçümü pansuman ve ufak çaptaki tıbbi hizmetin sunulduğu, sağlık evinin genel durumunun iyi olduğu, bahçe, garaj ve kömürlük kapılarının arızalı olduğundan bakım ve onarıma ihtiyaç duyulduğu, Paşaköy Sağlık Evi köy meydanında herkesin rahatlıkla ulaşabileceği yerde hizmet verdiği, sağlık evi hizmet binası tek katlı olup, sağlık evinde dört adet lojman olduğu ve lojmanların boş olduğu, bahçe duvarının muhtelif yerlerinde yıkılma olduğu, garaj ve kalorifer dairesi kapıları ile çatısının bakım ve onarım yapılması gerektiği gerek yerinde inceleme yapıldı.”