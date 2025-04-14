Genel Kurul’da İklim Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürdürülürken; Plan ve Bütçe Komisyonu, 112 Acil Çağrı Merkezleri’ni gereksiz yere meşgul edenlere yönelik cezaların artırılmasını içeren düzenlemeyi gündemine alacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu ise kamu kurumlarının 2021 ve 2022 yıllarına ait mali hesaplarını mercek altına alacak.

İKLİM YASASI MECLİS GENEL KURULU’NDA ELE ALINACAK

TBMM Genel Kurulu, 15 Nisan Salı günü çalışmalarına başlayacak. Genel Kurul’un birinci gündem maddesi, kamuoyunda "İklim Yasası" olarak bilinen ve ilk dört maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi olacak. Teklif, Türkiye’nin çevre politikalarında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

Kanun teklifine göre:

Her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Türkiye’nin emisyon azaltım hedeflerine katkı sağlamak amacıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yükümlülükler getirilecek.

İklim Değişikliği Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları belirlenecek.

Ekonomik faaliyetlerin çevresel etkisini sınıflandıracak olan Türkiye Yeşil Taksonomisi oluşturulacak.

Avrupa Birliği’nin benzeri modelinden esinlenerek, ithal edilen malların karbon ayak izine göre değerlendirilmesini sağlayacak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulacak.

10 MİLYON TL’YE KADAR CEZA!

Teklif, çevreye zararlı faaliyetler yürüten işletmelere ağır idari yaptırımlar getiriyor. Buna göre;

Emisyon izni alması gereken fakat bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işletmelere 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında ceza kesilecek.

Yıllık sera gazı emisyon raporunu doğrulatarak sunmayanlara 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacak.

Ozon tabakasına zarar veren maddelerin usulsüz kullanımı halinde 2,5 milyon TL’ye kadar,

Florlu sera gazlarını izinsiz kullananlara da aynı tutarda ceza verilebilecek.

Ayrıca teklifle birlikte, Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak ve bu sistem Karbon Piyasası Kurulu tarafından yönetilecek.

GENEL KURUL’DA ULUSLARARASI ANLAŞMALAR DA GÖRÜŞÜLECEK

İklim Kanunu Teklifi’ne ilişkin görüşmelerin ardından, TBMM Genel Kurulu’nda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanun teklifleri de gündeme alınacak.

112 ÇAĞRILARINI MEŞGUL EDENLERE YÜKSEK CEZALAR KOMİSYONDA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan ve birçok farklı düzenlemeyi içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle birlikte:

112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayan kişilere uygulanan 250 TL’lik ceza, 1500 TL’ye çıkarılacak.

Asılsız ihbarlarda bulunarak ekiplerin olay yerine sevk edilmesine neden olan kişilere ise 15 bin TL’ye kadar ceza uygulanabilecek.

Ayrıca:

Gençlik ve Spor Bakanlığı gelirlerinin özel gelir olarak kaydedilmesi,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) uzmanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınması gibi teknik düzenlemeler de komisyonda görüşülecek.

KİT KOMİSYONU, KAMU KURUMLARININ MALİ HESAPLARINI İNCELEYECEK

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, hafta boyunca bazı önemli kamu kurumlarının 2021 ve 2022 yılına ait bilanço ve netice hesaplarını detaylı şekilde inceleyecek.

Görüşülmesi planlanan kurumlar arasında şunlar yer alıyor:

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ),

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK),

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT),

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve bağlı ortaklıkları,

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ).

ÇEVRE VE GÜVENLİK BAŞLIKLARI ÖNE ÇIKIYOR

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen otel yangınını araştırmak üzere kurulan geçici Meclis Araştırma Komisyonu, bu hafta Ankara ve Konya Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye yetkilileri ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) temsilcilerinden bilgi alacak.

Dilekçe Komisyonu ise çevresel sorunlara odaklanarak, Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi’ndeki çevre tahribatı hakkında ilgili bakanlıkların yetkililerini dinleyecek.

SİYASİ PARTİ GRUP TOPLANTILARI SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ YAPILACAK

Haftanın ortasında TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler, Salı ve Çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek. Siyasi liderlerin açıklamaları, hem Meclis gündemini hem de kamuoyunu etkileyecek değerlendirmelere sahne olacak.