Belediye Meclis salonunda meclis üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptığı açıklamada, meclisin gündem maddelerinin yoğun olduğunu söyledi.

Başkan Arslan, “Gündem maddelerinin dışında da gündeme alınıp alınmadığını konuşup gündem dışı görüşmelerimiz olacak. Gündem dışı olarak görüşmelerde Fırıncı esnafının ve dolmuş esnafının talepleri bulunuyor. Gündemi ilgilendiren konu kapsamında meslek gurubu arkadaşlarımızın taleplerini birlikte dinleyeceğiz” dedi.

Konuşma sonrasında gündem maddelerine geçilerek gündemin ilk maddesinde proje yetkisi değişikliği görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Diğer bir gündem maddesinde ise sürdürülebilir Şehirler için finansman kapsamında Belediye Başkanına yetki verilmesi görüşmesinde meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

KONAK ÜCRETLERİ YENİLENDİ

Toplantıda mahallelerde bulunan konakların kullanım ücretlerinin yeniden belirlenmesi maddesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonrasında mahallelerde bulunan ve belediyeye ait konakların kullanım ücreti 3 ila 6 bin lira olarak belirlenerek kabul edildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Belediye bünyesinde bulunan Muhtarlık Eşleri Müdürlüğü’nün lav edilerek Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulması maddesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem imar tadilatlarının görüşülmesi ile sona erdi.