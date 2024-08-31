Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Yozgat’a gelen 2021-2023 dönemi Ticaret Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile birlikte Tarihi Roma Hamamında incelemelerde bulundu.

İlk olarak AK Parti Sarıkaya İlçe teşkilatını ziyaret eden Komisyon Başkanı Mehmet Muş ve Milletvekili Süleyman Şahan, daha sonra Tarihi Roma Hamamında inceledi.

Ziyarette Muş ve Şahan’a, Kaymakam Ahmet Nuri Demir, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Ufuk Öcal ve AK Parti Sarıkaya Kadın Kolları Başkanı Şeyda Karaca eşlik etti.

Şahan, “Bir dizi temaslarda bulunmak üzere İlimize teşrif eden geçmiş dönem Ticaret Bakanımız ve Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Muş Bakanımızla beraber Sarıkaya İlçe teşkilatımızı ziyaret ederek, Tarihi Roma Hamamını yerinde inceledik” dedi.