Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Saat 14.00'te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclis Genel Kurulu'na hitap edecek ve 28. Dönem 4. Yasama Yılı başlayacak.

Meclis'te grubu olan siyasi partilerin genel başkanları da özel oturuma katılacak.

Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel grubuyla birlikte Genel Kurul'da bulunmamaya karar verdi.

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Gündem Belli Başlıklar Neler?

28. Dönem 4. Yasama Yılı'nda Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor.

Bu kapsamda, 2 Ekim Perşembe günü Genel Kurul’da Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) 2024 Yıllık Raporu ile 2023 yılı raporuna ilişkin Karma Komisyon Raporu görüşülecek.

7 Ekim’de ise trafik cezalarının artırılmasını da içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine başlanacak.

Ekim ayında süresi dolacak Cumhurbaşkanlığı tezkereleri de ele alınacak. Bu kapsamda, Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin 2 yıl, Lübnan’da (UNIFIL) görev yapan Türk askerinin süresinin ve TSK’nın BM’nin Orta Afrika’daki misyonlarına katılım yetkisinin 1 yıl uzatılması görüşülecek.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek bir üyelik için başvuru süreci başladı. Karma Komisyon’un üç aday belirlemesinin ardından, seçim Genel Kurul’da kasım ayının ilk haftasında yapılacak.

Hazırlık Çalışmaları Tamamlandı

Yeni yasama yılı öncesinde TBMM'de kapsamlı hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. İlk olarak TBMM Genel Kurul Salonu, toplantı salonları ve yerleşke içindeki birçok noktada bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

TBMM'deki Genel Kurul ve siyasi partilerin grup toplantı salonlarının tamamında koltuk ve kapı derilerinin bakımları yapıldı, tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakımları gerçekleştirildi. TBMM'de milletvekili odaları, tuvaletleri ve diğer ortak kullanım alanlarında, temizlik hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi için karekod takip sistemi kuruldu.

Yeni Yasama Yılına 5G İle Girilecek

Ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarda son aşamaya gelinen 5G teknolojisinin pilot uygulaması TBMM'de de yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinlerinin verilmesinin ardından hız kazanan çalışmalar kapsamında TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu üstüne 5G baz istasyonu kuruldu. 5G teknolojisine geçiş için çalışmalarını hızlandıran bazı operatörler, TBMM'de kullanıcılarına 5G deneyimini yaşattı.