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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak amacıyla gönüllü olarak görev yapan ve zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı. İlkokul çocuklarına destek olma amacı güden bu uygulama, özellikle devlet okullarının kalabalık sınıflarında bazı sınıf annelerinin öğretmene müdahalesi ve velilerden aidat toplaması gibi tartışmalara yol açmıştı.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer imzalı yazıda, sınıf annelerinin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıkları, ders araç-gereci temini yönünde faaliyet gösterdikleri, zaman zaman derslere müdahil oldukları ve öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri belirtildi.

Yozgatlıları da ilgilendiren yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu vurgulanarak, valiliklere bu uygulamalara son verilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Tartışmaların ortasında kalan sınıf anneliği uygulaması, öğretmenlerin önüne geçtiği eleştirilerine karşı destek bulurken, öğrenci-veli ilişkilerinde yarattığı sorunlar da dikkat çekiyordu. Bazı sınıf annelerinin öğretmenlere karşı tutumları ve maddi beklentileri, uygulamanın kaldırılmasında etkili oldu.

Sınıf anneliği, özellikle büyük şehirlerde sıkça rastlanan bir uygulama olarak biliniyor. Kalabalık sınıflarda öğretmene destek amacı güden sınıf anneleri, öğrenci-veli-öğretmen üçgeninde bir köprü vazifesi görüyor. Ancak bu uygulamanın bazı olumsuz yanları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı yasaklama kararına neden oldu.