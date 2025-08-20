Öğrencilerin, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

Kurum Dışında Mezuniyet Törenine İzin Yok

Planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet getirecek etkinliklerden kaçınılacak.

Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekân veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekânlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.

Ücretsiz Kaynak Dışındaki Materyallere İzin Verilmeyecek

Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin, okul/kurumlarda kullandırılmaması, velilere maddi külfet oluşturacak bu tür uygulamalardan kaçınılması, bu konuda il genelinde okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarının yapılmaması için gerekli tedbirler alınacak.