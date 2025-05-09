Son haftalarda sosyal medyada dolaşan “Yaz tatili erkene çekilecek mi?”, “Kurban Bayramı nedeniyle okullar erken kapanacak mı?” gibi sorulara yanıt niteliğinde bir karar alan MEB, eğitim öğretim yılı takviminde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Buna karşın, bakanlık merkezî ortak sınavların tarihlerini revize etti.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı planlandığı şekilde 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu kapsamda, yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle ne öne alınacak ne de uzatılacak. Eğitim süreci, belirlenen takvim çerçevesinde devam edecek.

Öte yandan, bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Bayram tatili, eğitim öğretim yılı bitmeden yaklaşık iki hafta önceye denk geliyor. Veliler ve öğrenciler, özellikle bu dönemde eğitimde verimliliğin düştüğünü gerekçe göstererek, yaz tatilinin Kurban Bayramı ile birleştirilmesini talep ediyordu. Ancak MEB, söz konusu talepleri değerlendirmesine rağmen, resmi takvimde bir değişikliğe gitmedi.

Bakanlık, bayram tatilinin eğitimi aksatmaması adına yalnızca ortak sınavların tarihini yeniden düzenledi. Güncellenen takvime göre, daha önce Kurban Bayramı öncesinde yapılması planlanan bazı derslerin ortak sınavları, bayram sonrasına ertelendi. Bu düzenlemeyle birlikte, öğrenciler bayramdan döndükten sonra iki dersten daha merkezî sınavlara katılacak.

Bu gelişme, tatil planlaması yapan milyonlarca veli ve öğrenci açısından önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor. Zira birçok öğrenci, bayram sonrasında okullarda ders işlenmeyeceği beklentisiyle tatil planlarını öne çekmişti. Ancak yapılan düzenlemeyle, bayramdan sonra da eğitimin devam edeceği ve öğrencilerin okula gelmek zorunda kalacağı netleşmiş oldu.

MEB yetkilileri, yaz tatilinin öne çekilmesine yönelik talepleri reddederken, bu kararın eğitim öğretim sürecinin bütünlüğü ve kazanım odaklı yaklaşım gereği alındığını belirtti. Bakanlık, eğitim takvimine ilişkin planlamaların öğretim yılı başında tüm parametreler göz önünde bulundurularak yapıldığını ve bu plana sadık kalınacağını vurguladı.

Uzmanlar ise, özellikle ortak sınavların bayram sonrasına ertelenmesi kararının, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve eğitim sürecini tatil öncesine kadar etkin kılmak adına önemli olduğunu ifade ediyor. Eğitim çevrelerinde, söz konusu düzenlemenin eğitimde kaliteyi koruma adına olumlu bir adım olduğu görüşü hâkim.