Milli Eğitim Bakanlığı, 18 milyon öğrenciye siyah ayakkabı zorunluluğu getirileceği iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı genelge ile okullarda kıyafet serbestliğinin sona ereceği ve yaklaşık 18 milyon öğrenciye siyah renkli ayakkabı giyme zorunluluğu getirileceği iddia edilmişti.

Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” ifadelerini kullandı.

İddiayı gündeme getiren Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri oldu. Dernek, öğrenci ayakkabılarıyla ilgili hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan bir toplantının ardından yetkililere sundu.

Raporda, “deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkıları” vurgulanırken, sahte ayakkabı pazarının büyüklüğüne dikkat çekildi. Derneğin verilerine göre sahte veya çakma ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte yükseldi.

TASD’nin raporunda, global markalı spor ayakkabı ithalatının 5 yılda 25 milyon çiften 76 milyon çifte çıktığı belirtildi. Dernek, özellikle sahte spor ayakkabıların çocukların ayak gelişimini olumsuz etkilediğini savundu.

TASD Başkanı Berke İçten, okullarda ayakkabı kuralı olmamasının öğrenciler arasında “marka yarışına” neden olduğunu, bunun hem çocuklar hem de velileri zor durumda bıraktığını dile getirdi. İçten, çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modelinin yayımlanacak yeni bir tebliğde yer alması gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin, TASD’nin sunduğu bu öneriye olumlu yaklaşmadıkları aktarıldı. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney ise, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” diyerek iddiaları yalanladı.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor. Öğrencilerin 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü ise kızlardan oluşuyor.

Bu öğrencilerin 15 milyon 849 bin 271’i resmi, 1 milyon 631 bin 192’si özel ve 1 milyon 229 bin 802’si açık öğretim kurumlarında eğitim görüyor.