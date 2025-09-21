Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile OPET Petrolcülük AŞ işbirliğinde yürütülen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi kapsamında, okullarda temizlik ve hijyen konusunda farkındalık geliştirmek için öğretmen ve öğrencilerin katılabileceği yarışma düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dünya Temizlik Günü kapsamında, MEB ile OPET arasında imzalanan protokol doğrultusunda "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde, ülke genelindeki tüm resmi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla temizlik ve hijyen temalı sosyal sorumluluk kampanyalarına dayalı yarışma yapılacak.

Yarışma tüm eğitim kademelerinde gerçekleştirilecek, köy okulları ayrı bir kategoride değerlendirilecek.

Kampanyalar, öğretmenlerin liderliğinde 5 öğrenciden oluşan ekiplerle hazırlanacak, değerlendirme süreci ise okul, ilçe, il ve Türkiye geneli olmak üzere 4 aşamalı olarak yürütülecek.

Yarışmayla, Bakanlığın "Yeşil Vatan: Benim Okulum Geleceğe Çare" vizyonu doğrultusunda, öğrencilerde çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak ve okulların akademik eğitimin yanı sıra çevresel ve toplumsal katkı sunan merkezler haline getirilmesi amaçlanıyor.

Son başvuru tarihi 10 Aralık olarak belirlenen yarışmada, dereceye giren proje ekipleri ödüllendirilecek.