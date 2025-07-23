Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim öğrencilerinin ailelerini, Bakanlığın adını kullanarak arayan ve cihazların kontrolü gibi gerekçelerle evlerini ziyaret etmek isteyen kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde, vatandaşların emniyet birimleriyle irtibata geçmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Aramalara İtibar Etmeyin!

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son günlerde genel müdürlük adına aradıklarını söyleyerek öğrencilerin evlerine gelmek, yaşadığı veya ders çalıştığı ortamı görmek, tablet, televizyon, bilgisayar gibi cihazları kontrol etmek isteyen kişiler hakkında şikayetler alındığı belirtildi.

Emniyet Birimleriyle İletişime Geçin

Genel müdürlüğün böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu şekilde bir talepte bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşların bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemesi, adres, kimlik, okul numarası gibi bilgileri arayanlarla paylaşmaması gerekmektedir.

Bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemelidir.

Kişisel bilgiler arayanlarla paylaşılmamalıdır.

Şüpheli durumlarda emniyet birimleriyle iletişime geçilmelidir.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları ve bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde emniyet birimleriyle iletişime geçmeleri önerilmektedir.