Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında okul çevrelerinin güvenliği için toplam 27 bin 71 personel görevlendirdi.

Ek Personel Alındı

Buna göre bin 136 okulda 953 “Okul Kolluk Görevlisi”, 24 bin 214 okulda 20 bin 13 “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi”, 21 bin 103 okulda giriş-çıkış saatlerinde 6 bin 105 “Ekip” görev yapacak.

Ekipler; okul önleri ve çevresinde şüpheli görülen kişilerle ilgili kontrol yapacak, gerekli hâllerde adlî/idarî işlem uygulayarak bu kişileri bölgeden uzaklaştırabilecek.

Okullar Denetim De

Türkiye gazetesinin haberine göre, belediye zabıtasıyla koordinasyon içinde, seyyar satıcılar ve usule aykırı yiyecek-içecek satışlarına müdahale edilecek; öğrencilere sigara ve alkollü içki satan iş yerleri hakkında işlem yapılacak. Okul servis araçları da denetim kapsamında olacak.

Öncelikli okullar ile yatılı ve pansiyonlu okullarda özel güvenlik hizmetlerinin planlaması sürerken, kız öğrencilerin eğitim gördüğü veya barındığı okul ve pansiyonlarda kadın özel güvenlik görevlisi görevlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.