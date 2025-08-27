Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir zaman kala, 2025-2026 eğitim senesinin kapanış tarihi gündemde kalıyor.

Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası, okul dönemi ne zaman sona erecek, yaz tatili ne zaman başlayacak sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

2025-2026 eğitim öğretim yılının kapanış tarihi 26 Haziran 2026 Cuma olarak bildirildi. Bu tarih, öğrenciler için yaz tatilinin resmi başlangıcını duyuruyor.

Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü biterken, ikinci dönem 17 Ocak'ta başlayacak ve yaz tatiline kadar sürecek. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte eğitim yılı tamamlanmış olacak ve öğrenciler uzun bir dinlenme sürecine girecek.

Tatil Takvimi

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri:

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025 (5 gün)

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 (5 gün)

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma (12 gün)