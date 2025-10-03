2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde verimliliği artırmak ve dikkat dağınıklığını önlemek amacıyla tüm okullarda ortak bir uygulamaya gidildiğini duyurdu.

Öğretmenlere Sınıfta Telefon Kullanımı Yasaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, öğrencilerin dijital bağımlılıktan korunması ve teknolojiden doğru şekilde yararlanması için sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamanın devam edeceği belirtildi. Aynı zamanda öğretmenlerin de ders esnasında cep telefonu kullanmamaları gerektiği vurgulandı.

Genelgede ayrıca, ödevlerin verilmesi veya bilgilendirmelerin yapılması sırasında sosyal medya uygulamalarının kullanılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Öğretmenlerin bu tür işlemleri yalnızca Bakanlık tarafından belirlenen resmi platform ve uygulamalar üzerinden yapmaları gerektiği ifade edildi.