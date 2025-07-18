Doğum tarihi bilinmeyen Türk, İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı.

Lise öğreniminin ardından 1998 yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Lisans eğitimine başladı.

2002 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 2005-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yaptı.

Kariyerine, 2002 yılında bilgisayar öğretmeni olarak Ankara ili Beypazarı Lisesinde başladı.

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Öğretmenlik kariyerini bırakıp, 2004-2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesinde Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak görev yaptı.

2012-2014 yılları arasında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Teknik Destek Şube Müdürü ardında 2014-2016 yılları arasında aynı birimde Eğitim Bilgi Sistemleri Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Özgür Türk Neden Görevden alındı?

LGS 2025 sonuçlarına göre 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alması, kamuoyunda şaşkınlıkla yarattı.

Sınav oturumu devam ederken bazı WhatsApp gruplarında LGS soruları ve cevap anahtarları dolaşıma girdiği yönünde iddiaların dolaşması sonrasında Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, LGS soru kitapçıklarının erken paylaşılması iddiaları üzerine 29 kişi hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Bunun Üzerine MEB'de Üst Büzey Bir Görevden Alma Yaşandı

Yaklaşık beş yıldır Bakanlık'ın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk görevden alındı, yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.