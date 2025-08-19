Okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.
Yaklaşan eğitim öğrenim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla tüm illere genelge gönderildi.
Okul Zillerinde Yenilik
Genelgede uygun okullarda hayata geçirilmesi istenilen bir yenilik var.
Yeni dönemle birlikte, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda zilsiz okul uygulamasına geçilecek.
Okul Zilleri Bakanlık Tarafından Belirlenecek
Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.
