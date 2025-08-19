Okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.

Yaklaşan eğitim öğrenim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla tüm illere genelge gönderildi.

Yeni okul döneminde öğretmenleri ilgilendiren değişim
İçeriği Görüntüle

Okul Zili (1)

Okul Zillerinde Yenilik

Genelgede uygun okullarda hayata geçirilmesi istenilen bir yenilik var.

Yeni dönemle birlikte, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda zilsiz okul uygulamasına geçilecek.

Okul Zili (2)

Okul Zilleri Bakanlık Tarafından Belirlenecek

Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.

