MEB, en fazla ihtiyaç duyulan branşları açıkladı.

76 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi bölgelerinde bulunan öğretmen ihtiyacını raporladı.

Açıklanan bu verilere göre, hangi branşta öğretmen açığı olduğu da netlik kazandı.

Bu da atama bekleyen binlerce öğretmen için yol haritası oldu.

Açıklanan raporlarda en fazla öğretmen açığının olduğu Özel Eğitim ve Sınıf Öğretmenliği'nde olduğu görüldü.

Listenin devamında ise sırayla Okul Öncesi ve İngilizce öğretmenliği yer aldı.

Sıralamada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) branşları da önemli bir yer tutuyor.

İşte Açığın En Fazla Olduğu Branşlar

Özel Eğitim

Sınıf

Okul Öncesi

İngilizce

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Türkçe

Rehberlik/PDR

Bu veriler doğrultusunda, MEB'in yeni dönem için bu branşlara öncelik vereceği tahmin ediliyor.

Atama bekleyen adaylar ve eğitimciler bu norm ihtiyacının giderilmesinin eğitim kalitesi açısından ve öğrenciler açısından önemli olduğunu düşünüyor.

Özel Eğitim Öğretmenliği

Özel eğitim alanında farkındalığın artmasıyla beraber özel eğitim öğretmenlerine de ihtiyaç arttı. 2024 verilerine göre Özel Eğitim branşında 23 bin 778 ücretli öğretmen görev yaptı. Özel eğitim öğretmenliği bu verilere göre en fazla ihtiyaç duyulan branşlar arasında ilk sırada yer alıyor.

Sınıf Öğretmenliği

2024 MEB verilerine göre, Türkiye'de 25 bin 245 ilkokul bulunmaktadır. 2024 verilerine göre Sınıf Öğretmenliği branşında 23 bin 276 ücretli öğretmen görev yapıyor. Tüm branşlar içerisinde en fazla ücretli öğretmenin görev yaptığı ikinci branş da sınır öğretmenliği oluyor.