Tüm dünyada endişe yaratan maymun çiçeği virüsü, Afrika'daki kıtanın dört bir yanına hızla yayılmaya devam ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün yaptığı açıklamada, bölgede maymun çiçeği salgınının kontrolsüz bir şekilde yayıldığına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni bir varyantın tespit edilmesinin ardından durumu uluslararası bir sağlık acil durumu olarak ilan etti. Kıtadaki birçok ülke, COVID-19 pandemisinin yarattığı yıkıcı etkilerin ardından şimdi de yeni bir salgınla başa çıkmakta zorlanıyor. Yetersiz sağlık sistemlerinin zayıflığı, bu durumun daha da derinleşmesine neden oluyor.

CDC'nin son verilerine göre, Afrika'daki maymun çiçeği vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 177 oranında artış gösterirken, ölümler ise yüzde 38,5 oranında yükseldi. CDC Genel Direktörü Jean Cassia, yaptığı haftalık brifingde, “Bugün maymun çiçeğinin Afrika'da kontrol altında olmadığını söyleyebiliriz. Hepimizi endişelendiren vakalarda hala bu artış devam ediyor,” ifadelerini kullandı.

Fas'ın da geçen hafta vaka bildirmesiyle birlikte, kıtanın dört bölgesinde toplam 2.912 yeni vaka kaydedildi. CDC, Afrika Birliği'ne üye 55 ülkeden 15'inin maymun çiçeği vakası bildirdiğini duyurdu. Bu durum, virüsün hızla yayıldığını ve daha geniş bir etki alanına ulaştığını gözler önüne seriyor.

Aşılamaya yönelik önlemler de hız kazandı. Cassia, Ruanda'nın aşı kampanyası başlattığını ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de ekim ayı başında aşılamalara başlayacağını belirtti. Ancak, virüsün kontrol altına alınması için uluslararası iş birliğinin ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin şart olduğu vurgulanıyor.

Bu gelişmeler, Afrika'nın karşı karşıya olduğu sağlık krizlerinin daha derinlemesine ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Yetkililer, halk sağlığını koruma adına acil önlemler alınması gerektiği konusunda hemfikir. Maymun çiçeği virüsünün yayılmasının önlenmesi, yalnızca Afrika için değil, tüm dünya için kritik bir öneme sahip.