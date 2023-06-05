Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 39,59, Mayıs ayında ise yüzde 0,04 olduğunu açıkladı.

ENAGrup'tan doğal gaz fiyatına göre iki farklı enflasyon hesabı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) ise doğal gaz fiyatını farklı ele aldığı iki duruma göre iki farklı mayıs ayı enflasyonu açıkladı. Açıklamada ikinci tur seçim sonrası 3 gün boyunca fiyatlardaki artışın kayda değer nitelikte olduğu belirtildi.

ENAGrup doğal gaz fiyatının mayıs ayında değişmediği varsayımına göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (E-TÜFE) Mayıs ayında yüzde 7.35 arttığını buldu. Buna göre enflasyonun son 12 aylık artışı yüzde 109.01 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38.96 oldu.

ENAGrup'un doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımı ile yaptığı ikinci hesaplamaya göre ise enflasyon mayısta yüzde 5.68 yükseldi. 12 aylık enflasyon artışı yüzde 105.45 olarak gerçekleşirken, Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36.59 oldu. Haber Mekezi