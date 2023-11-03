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“Maybelline İsrail malı mı? Maybelline Türk malı mı? Maybelline hangi ülkenin?” sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bu konuda detaylar:

Maybelline New York, 1915 yılında kurulan bir kozmetik markasıdır ve dünya genelinde birçok ülkede bulunmaktadır. Ürün yelpazesi arasında maskara, far, göz kalemi, dudak kremi, dudak parlatıcısı, dudak astarı, yüz pudrası, kapatıcı, allık ve bronzlaştırıcı gibi ürünler bulunmaktadır.

Maybelline New York, küresel kozmetik şirketi L'Oréal'in bir bölümüdür ve Fransa merkezli bir şirkettir. Dolayısıyla, Maybelline New York'un merkezi Fransa'da bulunmaktadır.

Bu nedenle, Maybelline New York, İsrail malı bir marka değil, Fransa merkezli L'Oréal'in bir parçası olarak küresel bir kozmetik markasıdır.