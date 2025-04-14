Şirketin temelleri, babası İlyas Özsüer tarafından 1949 yılında atılmıştır. İstanbul doğumlu olan Özsüer, kariyerine ailesinin iş dünyasında edindiği deneyimlerden beslenerek adım atmış, 1991 yılında Maya Holding CEO’su olmuş ve 1994’te yönetimin başına geçmiştir. En bilinen başarılarından biri ise, İsveç merkezli mobilya devi IKEA'nın Türkiye'deki temsilciliğini üstlenmesini sağlayan MAPA A.Ş.'yi kurmasıdır.

ALİ NURİ ÖZSÜER’İN YAŞI VE EĞİTİM HAYATI

Doğum tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, 1980'lerin sonlarına doğru iş hayatına atılmasından hareketle 2025 yılı itibarıyla 60’lı yaşlarının başlarında olduğu tahmin edilmektedir. Eğitim hayatı hakkında kamuoyuna açıklama yapılmamış olsa da, iş dünyasında elde ettiği başarıları ve sektörel deneyimleri, üst düzey bir eğitim aldığını düşündürmektedir.

AİLESİ VE KÖKENİ

Ali Nuri Özsüer, İstanbul doğumlu olup, ailesi aslen Makedonya'nın Üsküp şehrindendir. Babası İlyas Özsüer, Türkiye'ye göç ettikten sonra iş dünyasına atılmış ve 1949 yılında Maya Grubu’nu kurmuştur. Bu geçmiş, Maya Holding’in temel yapı taşlarını oluşturmuştur.

SERVETİ VE YATIRIMLARI

Ali Nuri Özsüer’in kişisel servetiyle ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte, yönettiği Maya Holding bünyesindeki büyük ölçekli projeler ve yatırımlar göz önüne alındığında, servetinin oldukça yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Holdingin portföyünde, IKEA Türkiye, Anatolium AVM’leri ve Maya Gayrimenkul projeleri gibi önemli yatırımlar yer almaktadır.

ÖZEL HAYATI: EŞİ VE AİLESİ

Ali Nuri Özsüer, uzun yıllardır Esra Özsüer ile evlidir. Çiftin Selin, Cem ve bir bekar oğulları bulunmaktadır. Ancak, son dönemde çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı ve Esra Özsüer’in evi terk ettiği yönünde haberler yer bulmuştur. Özsüer, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir iş insanıdır.

İKEA VE TÜRKİYE’DEKİ ROLÜ

Ali Nuri Özsüer’in Türkiye iş dünyasında en önemli başarılarından biri, IKEA’nın Türkiye’ye giriş sürecini yöneten MAPA A.Ş.'yi kurmasıdır. IKEA’nın Türkiye’deki operasyonları, Özsüer’in vizyoner liderliğiyle hızla büyümüş ve perakende sektöründe büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu girişim, Özsüer’in Türkiye'deki iş dünyasında sağlam bir yer edinmesine katkı sağlamıştır.

MAYA HOLDİNG VE MAYA İNŞAAT

Maya Holding, 1949 yılında İlyas Özsüer tarafından kurulmuş, başlangıçta tekstil ve endüstriyel alanlarda faaliyet göstermiştir. 1979 yılından itibaren ise inşaat sektörüne de adım atmıştır. Bugün, holding bünyesinde yer alan Maya İnşaat, büyük konut projeleri ve alışveriş merkezi yatırımlarıyla tanınmaktadır. MAPA A.Ş. ve Anatolium AVM’leri gibi projeler de holdingin dikkat çeken yatırımları arasındadır.

TÜRK İŞ DÜNYASINDA ALİ NURİ ÖZSÜER’İN YERİ

Ali Nuri Özsüer, ailesinin mirasını devralarak Maya Holding’i uluslararası bir düzeye taşıyan bir lider olarak tanınmaktadır. Özsüer, iş dünyasında gösterdiği başarılar ve yaptığı stratejik yatırımlarla takdir edilmektedir. IKEA’nın Türkiye’ye getirilmesi gibi büyük projelerle adını duyurmuş ve sektöründe önemli bir figür olmuştur.