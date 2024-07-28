Strese iyi geldiği söylenen Kalsedon taşı artık Aydıncık ilçesinden çıkartılıp Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi tarafından hayat buluyor.

Kooperatif Başkanı Nimet Türker, Kalsedon taşının geçmişten günümüze uzanan hikayesini ve sağladığı faydaları anlattı.

Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Kalsedon taşının eski kültürlerde ruhu ve inancı olumlu etkilediğine, uyku sorunlarını tedavi ettiğine inanıldığını belirtti.

Kalsedon taşı ile ilgili konuşan Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, "Hitit ve Urartu dönemlerinde bu taş buradan ihraç edilirdi. Romalılar döneminde ise ihracat yüksek seviyelere ulaşmıştır. Genellikle mühür halkası, mücevher ve oymalarda kullanılırdı" dedi.

Açıklamasının devamında Türker, “Kalsedon taşı; yarı opak, mumsu parlaklığa sahip, genellikle beyaz renklerde bulunan, Kuvars grubuna ait bir taştır. Gri, sarı, kahverengi ve sarı-yeşil türleri de vardır. Gerçek doğal taşların doğru adresi olan mağazamız, Kalsedon taşı alanında da zengin seçenek yelpazesine sahiptir. Yüksek kaliteye uygun fiyat mukabilinde kavuşmak isteyenlerin tercihi Taş Sandığı, nitelikli ürünleriyle yaşamınızı renklendirecektir. Bu taş, fiziksel ve kimyasal etkenlerin birleşimiyle kaya oyuklarında oluşur. Kuvars grubundaki kriptokristalin türlerinden biridir. Kuvars liflerinin incecik tabakalar hâlinde dizilip bir araya gelmesi neticesinde ortaya çıkar. Yağlı gibi bir görünüm veren parlaklığa sahiptir. Saf Kalsedon taşları gri veya yarı şeffaf beyaz renktedir. Opal taşı ile karıştırılsa da ikisinin yapısı birbirinden farklıdır. Örneğin Opal taşı daha hafiftir ve yoğunluğu daha düşüktür” ifadelerini kullandı.

“KALSEDON TAŞI FAYDALARI”

Taşın bilinen faydaları hakkında da konuşan Türker, “Hiçbir doğal taşın faydaları tıbbî mânâda kesinlik taşımaz. Kalsedon taşı faydaları konusunu da bu anlayışla ele almak gerekir. Bedensel ve mental olarak çeşitli etkileri bulunduğuna inanılan Kalsedon taşının, tene değdirilerek kullanılması önerilir. Öksürüğü hafiflettiğine inanılır. Cilt enfeksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olduğu ileri sürülmüştür. Kronik hastalıklara şifa olduğu, özellikle Alzheimer ve Demans hastaları için fayda sağladığı şeklinde bir söylenti vardır. Sindirimi düzenlediği rivâyet edilmiştir. 'Metabolizmayı uyarır. Daha aktif çalışmasına destek olur.' tarzı söylentilere rastlanmaktadır. Göz rahatsızlıklarında da faydalı etkilerini gösterdiği ileri sürülmektedir. Kötülüklerden koruduğu rivâyet edilmiştir. Kimileri bu taşın uykusuzluğa iyi geldiğini savunur. İyi dileklerin gerçekleşmesine yardım ettiği, iyimserlik duygusunu güçlendirdiği düşünülür. Anlayışı, hassaslığı, cömertliği artırdığından söz edilmiştir. Hitabet yeteneğini geliştirdiğine inanılmaktadır. Nazara karşı etkili olduğu yönünde bir görüş vardır. Bazıları ise Kalsedon taşı yararları konusunda şunları söylemiştir: Değişikliklere adapte olmaya yardımcıdır. Negatif enerjinin olumsuz etkilerini önler. Duygusal, ruhsal ve zihinsel dengeleyicidir. Kişinin finansal hedeflerine ulaşmasını destekler. İlişkilerde uyum sağlayıcı bir taştır. Bireyi partnerine karşı daha şefkatli ve pozitif olmaya teşvik eder. Çakraları dengeye getirdiğinden söz edilir. Zihni daha keskin ve dayanıklı kıldığı, bunamaya iyi geldiği kabul edilir” şeklinde konuştu.

Kalsedon taşı, Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi'nin çabalarıyla yeniden hayat bulurken, taşıyanlara sunduğu sayısız fayda ile dikkat çekmeye devam ediyor. Kalsedon taşı, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa katkılarıyla yaşamınıza renk katabilir.