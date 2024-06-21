Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Türkiye'deki kariyeri ve rekabet ortamı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Icardi, 1 yıl daha Galatasaray formasını giyeceğini belirtti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantin'de eşi Wanda Nara ile birlikte katıldığı bir programda Türkiye'deki kariyeri ve rekabet üzerine konuştu.

Icardi, Galatasaray'da bir yıl daha kalacağını duyurdu. "Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray'dayım." dedi.

"GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİ İNANILMAZ"

Icardi, Türkiye'deki rekabet ortamı hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. "Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti inanılmaz. Beni şaşırtan şeylerden biri de bu. Çok büyük bir rekabet tarihi var. Birçok olay olmuş. Özellikle bizim taraf gibisinin burada ve genel olarak Avrupa'da olduğunu sanmıyordum. Ayrıca aralarındaki rekabet sokakta çılgınca." dedi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara ise, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Bence River Plate-Boca Juniors rekabetinden çok daha büyük." dedi.

"BENİ WANDA İKNA ETTİ"

Icardi, Galatasaray'a transfer sürecinde eşinin rolüne de değindi. "Normalde Galatasaray'a gelme gibi bir düşüncem yoktu. Beklemediğimiz bir şeydi çünkü Milano'dan Paris'e gittik ve Paris'te çok rahattık. Gitmek istemedim ama Wanda sonunda beni ikna etti. 'Hadi, hadi, bu senin için, kariyerin için, her şey için iyi olacak' dedi ve ikna oldum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da iki sezonda 73 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 55 gol ve 20 asistlik performansıyla dikkat çekti.