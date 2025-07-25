Mauro Icardi, Wanda Nara ile boşanmasının ardından China Suarez ile nişanlandı. Icardi'nin, Suárez'i aldattığı öne sürüldü.

Arjantin basınında; Icardi'nin, China Suarez'i Natasha Rey isimli bir kadın ile aldattığı iddia edildi. Icardi, "Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram hesabımı kapatır. Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım! "dedi.

Natasha Rey, Icardi'ye ait olan müstehcen bir görüntü paylaşarak Rey'in kendisine gönderdiğini öne sürdü.

Icardi, konuya ilişkin, "Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram hesabımı kapatır. Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım! "ifadelerini kullandı.

Suç Duyurusunda Bulundu

Görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İcardi, başta Wanda Nara olmak üzere görüntüleri yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararında bulunacağını söyledi.