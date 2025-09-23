Yapılan incelemelerde, kırmızı ve turuncu renkli fincanların sırlarında kurşun bulunduğu belirlendi.

Kurşunun sıcak içecekle temas ettiğinde içeceğe geçtiği ve vücutta biriktiği, uzun vadede ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

Bu nedenle kahve içerken kurşunsuz sırlarla üretilmiş seramik veya cam fincanların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Pratik Olduğu Kadar Zararlı

Uzmanlar, kahve için kullanılan tek kullanımlık plastik bardaklar ile alüminyum bardakların da sağlık açısından tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Yüksek ısıya maruz kalan plastik ve alüminyumun içeceğe kimyasal madde karıştırabileceği, bu maddelerin de zamanla vücutta toksik etki yaratabileceği ifade ediliyor.

Özellikle sokakta satılan kahvelerde tercih edilen plastik bardakların sıcak içeceklerle kullanılmaması gerektiği açıklandı.

Fincan Kahvenin Tadını Etkiliyor

Bilimsel araştırmalar yalnızca sağlık değil, tat algısı üzerinde de fincan renginin etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmalara göre beyaz fincanda sunulan kahve, şeffaf veya mavi fincana kıyasla daha az tatlı algılanıyor.

Renklerin psikolojik etkileri sayesinde kahvenin aroması, sertliği ve tatlılığı farklı şekillerde hissedilebiliyor.

Kahveyi Böyle İçiyorsanız Dikkat

Kahve keyfini güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşamak için cam veya kurşunsuz seramik fincanların tercih edilmesi öneriliyor.

Bu seçim yalnızca sağlığı korumakla kalmıyor, aynı zamanda kahvenin aromasını daha net hissetmeye de yardımcı oluyor.

Uzmanlar, doğru fincan seçiminin damak tadı kadar sağlığımız için de kritik olduğu belirtildi.