MasterChef'te kırmızı ve mavi takım arasındaki soluksuz mücadele devam ediyor. Yarışmacılar bu hafta potaya girecek son ismi belirlemek için yeniden mutfakta ter döktü. Kırmızı takımdan dört, mavi takımdan ise iki isim eleme adayı olmuştu.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de eleme potasına girmemiş olan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında 7. gitme adayını belirlemek için son mücadele 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü gerçekleşti.

Şefler, yarışmacılardan ilk olarak perde pilavı yapmalarını istedi. Değerlendirme sonrası yedi isim seçildi: Birinci Emre, ikinci Şirin, üçüncü Hakan, dördüncü Ayşe, beşinci Kaan, altıncı Onur ve yedinci isim ise Ezgi oldu.

İkinci yaratıcılık aşamasında, yarışmacılar mercimek çeşitleriyle tabak hazırladılar. Mercimek ile en beğenilen tabağı hazırlayan isimler potaya girmekten kurtulmuş oldu. Şefler tarafından beğenilen ve potadan son anda kurtulan isimler: Kerem, Zeynep, Muratcan, Alper, Eda ve Beril oldu. Son olarak, potaya giren 7. isim Semih oldu.

Kırmızı takımdan dört isim ve mavi takımdan iki isim eleme potasına girdi: Nigar, Beyza, Çağlar, Akın, Zübeyde, Nevzat ve Semih.