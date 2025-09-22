Enerjisi ve bilgisiyle programa renk katan Bedri Usta, mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktardı. Peki, Bedri Usta kimdir? İşte Bedri Usta'nın hayatı ve kariyeri...

MasterChef'in yeni bölümüne Bedri Usta konuk oluyor. Bedri Usta, haftanın son eleme adayının belli olduğu gecede mesleğe dair bildiklerini yarışmacılara aktardı. Ünlü bir kebap ustası, tavırları ve tecrübesiyle programa renk kattı. Peki, Bedri Usta kimdir? Masterchef'in konuğu Bedri Usta kaç yaşında, nereli?

Bedri Usta, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında?

Bedri Usta, 1970 yılında Adana'da doğdu. Aslen Mardinli olan Bedri Usta, kebapçıdır. Masterchef konuğu Bedri Usta, İstanbul’a ilk geldiği yıllarda kazancını Laleli'de çalışarak elde etti. Ancak kazandığı para otel parasını karşılamayınca 2 yıl boyunca sokakta yaşantısını sürdürdü.

Aile Hakkındaki Bilgileri

Bedri Usta’nın dokuz kardeşi vardır. Sokakta kaldığı dönemde bir televizyon programında hayatı hakkında demeç verdi ve ailesi programı izleyip yanına geldi.Masterchef yarışmasına konuk olarak katılacak Bedri Usta, para biriktirip Adana’ya geri döndü. Masterchef Türkiye yarışmasını konuk olarak katılan Bedri Usta 5 çocuk babasıdır. Bedri Usta İstanbul ve Bodrum'da 12 şube açtı.