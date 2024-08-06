MasterChef Türkiye'nin 2023 sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Yağız Özçelik oldu. Peki, MasterChef 2023'ün All Star kadrosunda yer alan Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir ve evli mi? İşte detaylar:

YAĞIZ ÖZÇELİK KİMDİR?

Yağız Özçelik, 23 yaşında ve Düzce'den yarışmaya katılıyor. Düzceli olan Özçelik, profesyonel bir aşçıdır. Liseyi Düzce Akçakoca'da tamamladıktan sonra, Bolu Mengen'de aşçılık eğitimi aldı. Özçelik, 2022 yılında MasterChef Türkiye'nin 6. sezonunda yarıştı ve bu sezon 7. olarak finale yükseldi.

Bu yıl, MasterChef 2023'te All Star kadrosunda mücadele edecek olan Özçelik, ana kadroya girmek için yoğun bir rekabet içinde olacak. Geçen sezon başarılı performansı ile dikkat çeken Özçelik, bu sezon da aynı başarıyı gösterme hedefinde.

YAĞIZ ÖZÇELİK'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yağız Özçelik'in Instagram hesabında 53 bin takipçisi bulunmaktadır. Instagram kullanıcı adı "yagizozcelk" olarak bilinmektedir.

Sonuç olarak, MasterChef 2023 All Star'da yer alan Yağız Özçelik, profesyonel aşçılık kariyerine ve önceki sezondaki tecrübesine dayanarak, ana kadroda başarılı olmayı hedefliyor. İzleyiciler, Özçelik'in performansını merakla bekliyor.