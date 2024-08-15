TV8'in popüler yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla olayların eksik olmadığı bir döneme girdi. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz, hem söylemleri hem de davranışlarıyla sosyal medyada gündemden düşmüyor.

Sezon başından itibaren dikkatleri üzerine çeken Deniz, özellikle Rizeli Mehmet ve Ayşe'ye yönelik sert sözleriyle tepkilerin odağı haline geldi. Yarışmadaki tutum ve davranışları, izleyiciler arasında büyük tartışmalara yol açtı.

SABIRLARI TAŞIRAN TAVIRLAR

MasterChef Türkiye'nin tartışmalı yarışmacısı Deniz, tüm yarışmacılarla sürekli olarak tartışma halindeyken, geçtiğimiz gün Ayşe'ye yönelik sert çıkışı, Alper'in tepkisini çekti. Alper, Deniz'e "Ayşe senin çocuğun değil ki" diyerek karşılık verdi, ancak Deniz'in tavırlarında hiçbir değişiklik olmadı. Yarışmacı Zeynep ile konuşurken küfür etmesi ise hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

KÜFÜRLÜ İFADELER ŞOK YARATTI

Deniz, Zeynep ile konuştuğu sırada kullandığı "S... git, kendimi yanında yetersiz hissediyorum, ne b...k izliyorsunuz!" ifadeleriyle izleyicilerin tepkisini topladı. Zeynep ise Deniz'e "Kendine gel" diyerek karşılık verdi. İzleyiciler, Deniz'in bu tavrının kabul edilemez olduğunu belirterek, sosyal medyada "Acil gönderilmeli" şeklinde yorumlar yaptı.

DİSKALİFİYE BEKLENTİSİ

Deniz'in bu davranışlarının ardından yarışmadan diskalifiye edilmesi yönünde talepler artarken, ilerleyen bölümlerde uyarı alıp almayacağı merak konusu oldu.