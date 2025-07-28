MasterChef Türkiye macerası için kısa süreliğine Türkiye’ye dönen Tuğrul, aşçılık kariyerine henüz 13 yaşındayken döner keserek başladı. Mutfakla çocuk yaşlardan itibaren iç içe olan genç şef, hem Türkiye’de hem de ABD’de mesleki anlamda kendini geliştirdi.

15 yıllık birikimiyle MasterChef sahnesine çıkan İrem Tuğrul, yarışmanın ilk turunda Hatay mutfağının tescilli lezzetlerinden Kağıt Kebabı ile şeflerin beğenisini kazandı. Lezzeti ve sunumuyla dikkat çeken bu yöresel yemek sayesinde ikinci tura yükselmeye hak kazandı.

“Assolistler En Son Çıkar”

Şeflerin yönelttiği “Neden bu kadar bekledin?” sorusuna verdiği “Assolistler en son çıkar” cevabı, Tuğrul’un yarışmadaki özgüvenini ortaya koydu. Bu sözleri, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Özel Hayatıyla Da Merak Uyandırdı

İrem Tuğrul, 18 yaşındayken üniversitede tanıştığı erkek arkadaşıyla evlilik kararı aldı. 3,5 yıl süren birlikteliğin ardından evlenen genç kadın, 2024 yılında boşandı. Bu kişisel dönüm noktası, onun hayata bakışını ve kariyer yolculuğunu yeniden şekillendirdi.

Hedefi Türkiye’nin En İyi Şefi Olmak

Beş gün süren zorlu mücadelenin ardından MasterChef Türkiye 2025 ana kadrosuna girmeyi başaran İrem Tuğrul, yeteneği, disiplini ve deneyimiyle yarışmaya farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor. Mutfakta kararlı duruşu ve özgün tarzıyla şeflerden tam not almayı başaran genç yarışmacı, ilerleyen bölümlerdeki performansıyla da merakla takip ediliyor.