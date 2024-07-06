MasterChef eleme turunda şeflerin favori tatlılarından biri olan tiramisu, İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Şeflerin oldukça sevdiklerini belirttikleri tiramisu, pratik ve kolay yapımı ile evde de rahatlıkla hazırlanabiliyor. İşte evde kolay ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz MasterChef tiramisu tarifi...

Tiramisu Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

2 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı kakao

2 çay bardağı un

Keki Islatmak İçin:

Yarım su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı granül kahve

Tiramisu Muhallebisi İçin:

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tepeleme un

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı labne (100 gr)

Tiramisu Üzeri İçin:

Kakao

Tiramisu Yapılışı

Kekin Hazırlanması:

Yumurta ve toz şekeri 5 dakika boyunca çırpın.

Diğer malzemeleri ekleyin ve karışımı yağlanmış unlanmış turta kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin.

Muhallebinin Hazırlanması:

Labne hariç tüm malzemeleri karıştırarak kaynatın.

Muhallebi kaynadıktan sonra altını kapatın ve labne peynirini ekleyerek çırpın.

Kekin Islatılması:

Fırından çıkan kekin üzerine ılık suyla eritilmiş kahveli suyu gezdirerek keki ıslatın.

Tiramisunun Son Aşaması:

Kekin üzerine muhallebiyi dökün ve üzerini kakao eleyerek süsleyin.