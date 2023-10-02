Tantuni, özünde sokak lezzetleri arasında yer alsa da, evde de kolaylıkla hazırlanabilen lezzetli bir seçenektir. Tantuni yaparken en önemli detay, etin doğranma şeklidir. Et, ince jülyen şeritler yerine mutlaka en ufak parçalara kesilmelidir. Ayrıca, servis sırasında limon sıkılmamalıdır. İşte kendi mutfağınızda pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli Mersin tantuni tarifi ile ilgili malzemeler ve adımlar...

TANTUNİ TARİFİ - MALZEMELER:

Lavaş

350 gram dana antrikot eti

2 bardak su

1 adet soğan

Çeyrek çay kaşığı sumak

2 adet domates

Yarım demet maydanoz

Yarım limon

Karabiber

Pul biber veya kırmızı toz biber

Tuz

Zeytinyağı

TANTUNİ NASIL YAPILIR?

İlk adım olarak, dana antrikot etinizi küçük küçük doğrayın.

Doğranmış eti iki bardak su ile haşlamaya bırakın. Et, ilk diriliğini kaybedip rengi dönene kadar pişirin.

Bir adet soğanı ince piyazlık doğrayın ve sumak ekleyerek hafifçe ovun. Ardından pul biber ekleyip karıştırın ve dinlenmeye bırakın.

Bir tavayı ısıtın ve içine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Alternatif olarak ayçiçeği yağı veya pamuk yağı da kullanabilirsiniz.

Isınan yağa iyice süzülmüş etleri ekleyin ve karıştırarak kavurun.

Etin üzerine iki kepçe kadar et suyu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Bu işlemi etler yumuşayana kadar tekrarlayın.

Etinize tat vermek için damak zevkinize uygun miktarda karabiber, tuz, pul biber veya kırmızı toz biber ekleyin.

İki adet domatesi küp küp doğrayın ve etin üzerine ekleyip 30 saniye kadar kavurun. Ocağı kapatın.

Beklettiğiniz soğan ve maydanoz karışımını iyice karıştırın.

Bir tane lavaşı alıp tavada et harcınızla ıslatın. Ardından etli harcı lavaşın üzerine uzunlamasına yayın.

Önceden hazırladığınız soğan ve maydanoz karışımını ekleyin.

Dilerseniz domatesi tavadaki et harcı ile pişirme yerine çiğ olarak ekleyebilirsiniz.

Lavaşı ince bir şekilde sarın ve ortadan katlayın. Tantuniyi limon dilimleriyle servis edin.

Afiyet olsun! Artık evde kolayca Mersin tantuni yapabilirsiniz.