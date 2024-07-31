TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla büyük ilgi gören MasterChef, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2024 MasterChef Sevim kaç yaşında ve nereli?

MasterChef'in yeni bölümleri TV8'de yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan yemekler ve yarışmacılar arasındaki diyaloglar dikkat çekerken, programın ayrıntıları da merak konusu oluyor. MasterChef 2024 yarışmacılarından Sevim kimdir?

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

MasterChef 2024 All Star sezonunda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan oluşuyor.

MASTERCHEF SEVİM KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Sevim Canikoğlu, 1976 yılında doğmuş olup şu anda 48 yaşındadır. Tunceli doğumlu olan Sevim Canikoğlu, kariyerine aşçı yardımcısı olarak başlamıştır. İstanbul'dan yarışmaya katılan Sevim, yetenekleri ve performansıyla dikkat çekiyor.