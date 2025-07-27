1997 yılında Van’da dünyaya gelen Özkan Akan, 2025 itibarıyla 28 yaşında.

Gastronomi eğitimini akademik yollardan değil, doğrudan mutfakta pişerek edinmiş bir alaylı şef.

Üç Farklı Gastronomi Ödülü

Genç yaşta memleketinden ayrılan Akan, kariyerine Bodrum’daki turistik restoranlarda başladı. Zamanla kendini geliştirerek üç farklı gastronomi ödülünün sahibi oldu.

Şu anda Bodrum’da üç ödüllü bir restoranda chef de partie (su şefi) olarak görev yapan Özkan Akan, özellikle deniz ürünleri ve modern Türk mutfağı üzerine uzmanlaşıyor.