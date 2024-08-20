MasterChef Türkiye 2024 yarışmacılarından biri olan Nigar Akyıldız, yemekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğinde gerçekleşen yarışmanın ikinci haftasında, Nigar Akyıldız’ın performansı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef Nigar kimdir? İşte Nigar Akyıldız hakkında merak edilen detaylar...

TV8 ekranlarında her gün izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye, zorlu düellolarla ana kadro yarışmacılarını belirlemeye devam ediyor. Bu akşam gerçekleşen düelloların ardından Nigar Akyıldız’ın ismi ön plana çıktı. "Nigar Akyıldız yarışmayı kazandı mı?" sorusu izleyiciler tarafından sıkça aratılmaya başlandı.

Ankara'dan yarışmaya katılan Nigar Akyıldız, 50 yaşında ve 2 çocuk annesidir. 11 yıldır butik pastacılıkla uğraşan Nigar, mesleğinde belli bir yere geldiğini belirterek, "Artık mesleki olarak belli bir yere geldiğimi düşünüyorum. Bu yüzden kendime zaman ayırmak için bir fırsat buldum ve buradayım," dedi.

MasterChef Nigar, yetenekleri ve kararlılığıyla yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yarışmada gösterdiği performansla büyük ilgi gören Nigar Akyıldız, önümüzdeki haftalarda da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.