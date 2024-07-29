Masterchef Türkiye 2024 sezonunda yer alan yarışmacılardan biri olan Nico Sinan Dağdeviren, izleyicilerin ilgisini çeken isimlerden biri. Masterchef Nico Sinan olarak bilinen yarışmacının kimliği ve yaşamı hakkında birçok soru gündeme geliyor. İşte Masterchef Nico Sinan Dağdeviren hakkında bilmeniz gerekenler:

MASTERCHEF NİCO SİNAN KİMDİR?

30 yaşında olan Nico Sinan Dağdeviren, İstanbul'da yaşamaktadır. Aslen Sivaslı olan Sinan, 12 yıldır sokak lezzetleri üzerine faaliyet gösteren bir dükkan işletmektedir. Bu yıl Masterchef Türkiye'de adını duyuran Sinan, aynı zamanda iki yıllık bir evliliğe sahiptir. Burcu hakkında detay verilmezken, Instagram'da @nico_sinan kullanıcı adıyla paylaşımlarını sürdürüyor.

MASTERCHEF NİCO SİNAN DAĞDEVİREN ELENDİ Mİ?

Masterchef Türkiye 2024 yarışmasında yer alan Nico Sinan Dağdeviren, yarışmaya devam ediyor. Şu ana kadar elenmiş ya da programdan ayrılmış değil. Sinan'ın performansı ve programdaki durumu merakla takip ediliyor.

NİCO SİNAN DAĞDEVİREN NEREDE ÇALIŞIYOR?

Nico Sinan, İstanbul'da sokak lezzetleri üzerine kurduğu dükkanında çalışmaya devam ediyor. Müşterilerine sunduğu çeşitli lezzetlerle tanınan Sinan, Masterchef yarışmasındaki performansı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.