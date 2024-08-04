MasterChef Türkiye'nin merakla takip edilen yarışmasında, Nevzat Güray Gürol ana kadroya seçilen 20. yarışmacı olarak dikkat çekti. 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü yayınlanan bölümde, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda, Nevzat Güray Gürol iki etaplı oyunun galibi oldu ve yarışmaya ana kadroda katılma hakkı kazandı. Peki, MasterChef’in yeni yarışmacısı Nevzat Güray Gürol kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte detaylar…

Nevzat Güray Gürol Kimdir?

Düzce doğumlu Nevzat Güray Gürol, üniversite eğitimini bırakarak aşçılığa yöneldi. Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümü öğrencisiyken, gastronomi dünyasına adım atmaya karar verdi. Ailesinin başlangıçta desteklemediği bu karar, zamanla onlardan da destek görmeye başladı. Nevzat, MasterChef'teki performansıyla dikkat çekti ve hazırladığı kaya levreğiyle üç “evet” alarak yarışmacı olarak seçildi.