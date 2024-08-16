MasterChef 2024 sezonunun ana kadro yarışmacıları arasında öne çıkan isimlerden biri de Muratcan Sural. Gastronomi alanında yüksek lisans yapmış olan Sural, özellikle takım arkadaşlarıyla yaşadığı polemiklerle ve başarılı tabaklarıyla dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Muratcan Sural kimdir? Nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar…

MURATCAN SURAL'IN PROFİL BİLGİLERİ

Muratcan Sural, Karslı kökenli bir şef olup, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun olmuştur. Akademik kariyerini sürdürme isteği doğrultusunda, yine gastronomi alanında yüksek lisans yapmıştır. 2016 yılından itibaren aktif olarak aşçılık yapan Sural, son dört yıldır yatlarda ve holdinglerde kişisel şef olarak hizmet vermektedir.

MASTERCHEF’DEKİ BAŞARILARI

MasterChef yarışmasında, midyeli aslan balığı tabağı ve yenilebilir üç boyutlu kılçığı ile büyük takdir toplayan Muratcan Sural, ilk turda hazırladığı İstila adlı tabakla jüri üyelerinden tam not almayı başarmıştır. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'dan olumlu oylar alarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

İkinci tur olan 3'lü düello aşamasında, rakiplerinden üstün performans sergileyerek ana kadroya kalmayı başaran Sural, yarışmanın 13. yarışmacısı olmuştur.

Muratcan Sural’ın MasterChef macerası ve gastronomi alanındaki başarılı kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi takip etmeye devam edin.