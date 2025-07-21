57 yaşında olan Saner yarışmaya Kocaeli’den katılıyor. 2 çocuk annesi olan Saner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde eğitmen olarak görevini sürdürüyor.

Saner, Masterchef Türkiye'nin ilk turunda şeflerden 2 evet almayı başarmıştı. İkinci turda Elif ve Zeynep ile karşılaşarak, en iyi şıhıl mahşiyi uygulayarak üçlü düelloları bitirdi.

Final turuna geçildikten sonra ilk aşamada yarışmacılardan hindi but hazırlamaları söylendi. İkinci tura ilerleyen yarışmacılar ise, taş kadayıf uygulayarak yarıştılar. Son ikiye Çağlar ile kalan Ayten, rakiplerini eleyerek Masterchef 2025 kadrosuna dahil olan 9. isim oldu.