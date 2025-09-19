İhsan Yiğit Uşak, MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giren 8. yarışmacısı oldu. Bu gelişme sonrası birçok kişi internette MasterChef İhsan kimdir sorusuna yanıt arıyor.

MasterChef İhsan Yiğit Uşak Kimdir?

İhsan Yiğit Uşak, MasterChef'te ana kadroya girdi.

Geçmişte aldığı aşçılık eğitiminin ardından Danimarka’da Michelin yıldızlı bir restoranda 3 ay boyunca staj yapan İhsan Yiğit Uşak, bu deneyimi için “Çalışma sistemi mükemmeldi, ama hayat çok yalnız ve zordu” ifadelerini kullanmıştı.

22 yaşındaki genç yarışmanın kısa süre önce yurt dışından Türkiye’ye döndüğü biliniyor.

İstanbul’da bir restoranda aşçılık yapan Uşak, MasterChef'te şampiyon olmayı hedefliyor.