MasterChef Türkiye 2025-2026 sezonunda yedek kadroda yer alan Kureş, yarışmaya İstanbul’un Tuzla ilçesinden katıldı. 37 yaşında olan Kureş, profesyonel olarak aşçılık alanında çalışıyor.

Eleme turunda jüri karşısına kendi tarifi olan hamburger yapan Elif, “Yemek yapmak en büyük tutkum. MasterChef benim hayal sahnem. Bugün buraya en çok sevilen tarifimle gelmek istedim. Bir sene boyunca yaptığım tarifin ekmeğini çok yedim. Hamburgerime güveniyorum.” ifadelerini kullandı. Hazırladığı hamburgerle Danilo ve Somer Şef’ten onay alan Elif, Mehmet Şef’ten ise geçer not alamadı.