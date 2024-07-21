Churros tatlısı Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak tüketilen tatlar arasındadır. Ülkemizde de tercih edilen farklı lezzetlerden olan Churros tatlısı malzemeleri neler, nasıl yapılır? MasterChef Churros tatlısı yapımı...

MASTERCHEF CHURROS NASIL YAPILIR?

CHURROS HAMURU İÇİN;

1 su bardağı su

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir tutam kadar tuz

2 yumurta

Kızartmak için sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI:

Orta boy bir tencerede tereyağ alınır ve eritilir. Ardından tuz ve su karıştırılır.

Su iyice ısınana kadar karıştırılır. Tencereye un ilave edilerek hızlıca karıştırılır.

Bir süre sonra karışım hamur halini alacak. Su kalmadığında, hamur tencereden ayrılacak kıvama geldiğinde ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

Soğuyan hamura yumurtalar birer birer eklenir ve mikser yardımıyla çırpılır. Hamur çırpıldıkça istenen kıvama gelecek.

Hamur hazır olduğunda yıldız uçlu bir torbaya alınır.

Kızartma tenceresinde yap kızdırılır. Torbadaki hamur parmak boyutunda yağın içine sıkılır. (Sıktıktan sonra hamur bıçakla kesilebilir.)

Hamur kızartılır ve renk değiştirdiğinde ocaktan alınabilir.

Ayrı genişçe bir tabakta ise toz şeker ve tarçına bulanır ve servis tabağına alınır.

Eritilen çikolata ile sıcak sunulur.