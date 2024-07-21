MasterChef 2024 yarışmasında ana kadro için mücadele eden isimler arasında Beril Yavuz yer aldı. Yavuz, yarışmanın son bölümünde nefes alamadığını belirterek izleyenleri merakta bıraktı. Peki, MasterChef Beril kimdir, nerelidir?

Beril Yavuz, TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef 2024 sezonuna dahil oldu. Ana kadro için yarışan Beril'in hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, Beril Yavuz hakkında detaylar:

BERİL YAVUZ KİMDİR?

Beril Yavuz, Tekirdağ Saray'dan yarışmaya katıldı. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Tanya'nın arkadaşı olan Yavuz, babasının rahatsızlığı nedeniyle mesleğe bir süre ara verdi. Tekrar mutfağa dönmek isteyen Beril, İtalya'da ve Bursa'da çalıştıktan sonra Abu Dabi'ye gitti.