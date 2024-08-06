Masterchef Ayşe Ekiz Kimdir

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu ana kadrosuyla birlikte başladı ve sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Ayşe Ekiz, yarışmanın ilk bölümünde kırmızı takım kaptanlığına seçildi. Peki, MasterChef Ayşe kimdir ve kaç yaşında?

MASTERCHEF AYŞE EKİZ KİMDİR?

Ayşe Ekiz, 26 yaşında ve Afyonkarahisar'da çiftçilik yapıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe, online olarak aşçılık eğitimi aldığını belirtiyor.

MasterChef Türkiye'de ilk turda demi glace soslu kuzu pirzola yaparak şeflerden "evet" almayı başarmıştı.

İLK KAPTANLIK OYUNU VE KIRMIZI TAKIM KAPTANI

Yeni sezonun ilk kaptanlık oyununda başarılı performans sergileyen Ayşe Ekiz, MasterChef Türkiye'nin ilk kırmızı takım kaptanı oldu.

Yarışmanın yeni sezonu heyecanla devam ediyor ve Ayşe'nin performansı merakla takip ediliyor.