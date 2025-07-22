MasterChef Türkiye 2025 yarışmacılarından biri olan Çağlar Öz, ilk turda şeflerden üç “evet” alarak yarışmaya katılma hakkı kazandı.

Ardından üçlü düelloda da rakiplerini geride bırakan Öz, ana kadroya girebilmek için mücadele etmeye vermeye devam ediyor. Peki, ana kadroya mücadelesi için neler yaptı?

Çağlar Öz Nereli?

Aslen Adanalı olan Çağlar Öz, yarışmaya İzmir’den katılıyor.

Yarışmada Anlattıklarına Öz, Babasıyla birlikte küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duymaya başlayan Öz, babasının Adana'da tablacı olarak çalıştığını ve etleri günlük taze ürünlerle hazırladığını belirtti. 6 yıldır profesyonel olarak mutfak sektöründe çalışan yarışmacı, Dubai ve Katar gibi ülkelerde de tecrübe kazandığını söyledi.

İlk Tur Yemeği

İlk turda levrek sarma hazırlayan ve tabağında tel kadayıf ile yenilikçi bir yorum sunan Çağlar, şeflerden hem lezzet hem de özgünlük açısından övgü aldı.

Kadayıfı başarıyla kızartması ve tabağında Adana’ya özgü acılı baharatlarla hazırladığı dokunuşlar, jüri üyeleri tarafından dikkat çekici bulundu. Bu performansı sayesinde üç “evet” alarak bir üst tura yükseldi.

Aile Hayatı

Ailesiyle uzun süredir ayrı yaşadığını dile getiren Çağlar Öz, annesini 23 yıldır görmediğini, ailesinin bir kısmının Tarsus ve Adana'da olduğunu, kendisinin ise son 1,5 yıldır İzmir’de yaşadığını ifade etti. Yarışmacının evli olup olmadığına dair bilgi bulunmasa da yarışma boyunca kişisel hikâyesi ve mutfak tecrübesiyle sık sık gündeme gelmesi bekleniyor.

Çağlar Öz’ün Sosyal Medyası

chefcaglar.oz

İnstagram hesabında 1400 takipçisi bulunan Çağlar, genellikle kendi fotoğraflarını paylaşıyor.