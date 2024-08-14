Massagetler, günümüzde merak uyandıran bir konudur ve Türk kökenli olup olmadıkları konusunda birçok spekülasyon bulunmaktadır. Peki, Massagetler kimdir ve Türk devleti olarak kabul edilirler mi?

MASSAGETLER KİMDİR?

Massagetler, MÖ 6. yüzyılda Orta Asya'nın güney bölgelerinde yaşayan bir göçebe topluluktur. Persler'in komşusu olan Massagetler, Eski Yunan tarihçisi Herodot'a göre Sakalar'ın batıya göç etmelerine sebep olmuştur. Ayrıca, Pers Kralı Büyük Kiros'un öldüğü Siriderya kıyısında yapılan savaşın Massagetler ile gerçekleştiği iddiaları da vardır. Hazar Denizi ile Aral Gölü'nün doğusunda yaşadıkları söylenmektedir. Massagetlerin kökenleri konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır.

MASSAGETLER TÜRK DEVLETİ Mİ?

Massagetlerin kökenleri hakkındaki tartışmalar, İrani ve Türk kökenli olduğu yönündeki görüşleri içermektedir. Kimi kaynaklar Massagetlerin menşei itibarıyla Türk olduğunu ileri sürerken, bazı görüşler onların İrani kökenli olduğunu savunmaktadır. Massaget adı, bazı kaynaklara göre "balık yiyenler" anlamına gelmektedir. MÖ 530 yılında Pers Kralı Kiros'un Massagetler Kraliçesi Tomris tarafından mağlup edilmesi, onların tarih sahnesindeki önemli bir olay olarak öne çıkmaktadır. Strabon, Massagetlerin büyük bir göçebe konfederasyonu olduğunu ve farklı coğrafi bölgelerde yaşadıklarını belirtmiştir.

GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK DEVLETLERİ

Günümüzde bağımsız olan 7 Türk devleti ve yarı bağımsız olan 15 Türk devleti bulunmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, Massagetlerin bu devletler arasında yer alıp almadığı tartışma konusudur. Massagetlerin, günümüz Türk devletleriyle doğrudan bir bağlantısı olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, Massagetler'in kökenleri hakkındaki bilgiler sınırlı ve çeşitli teorilere dayanmaktadır. Hem Türk hem de İrani kökenli oldukları yönünde görüşler bulunmaktadır. Ancak Massagetlerin doğrudan bir Türk devleti olup olmadığı kesin olarak ortaya konmuş değildir.